شاهد: استعدادات في شمال الهند لاستقبال عيد الفطر

شهدت الأسواق في أجزاء من شمال الهند بولاية أوتارا براديش، حركة نشطة مع تدفق المسلمين إلى المتاجر المختلفة للتسوق خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر.

واحتشد الناس في مدينة فاراناسي أمس الثلاثاء في الأسواق للتبضع وشراء المواد الغذائية والملابس الجديدة والمجوهرات، وسط رضا أصحاب المتاجر والذين يؤكدون أن موسم الأعياد من المواسم التي تشهد إقبالا كبيرا على الشراء.

وفي مدينة سريناغار، كانت المتاجر المزدحمة مشهدا مألوفا، حيث يقبل الزبائن على شراء مختلف السلع المتعلقة بالاحتفال بعيد الفطر، من الحلويات وإلى الملابس الجاهزة.

وللأطفال دوما، نصيب الأسد من مشتريات العيد، حيث يكون لمستلزماتهم وحاجياتهم الأولوية في الشراء، من الملابس والأحذية واللعب والحلويات.

وتختلف طقوس وعادات الاحتفال بعيد الفطر بين المسلمين في مختلف البلدان، لكنها تبدأ كلها بصلاة العيد، ومن ثمّ تحضير الأطباق التقليدية والحلويات وقضاء اليوم مع العائلة والأصدقاء.

ويمثل المسلمون نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.