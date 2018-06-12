شاهد: مواكب للختان الجماعي بتونس في "ليلة القدر"

وسط صحن المقام المزخرف بمربعات الخزف مثل لوحات فنية، ترتفع أصوات زغاريد النساء القادمات في أفواج مواكب الختان الجماعي للأطفال لتعلو قبة مقام أبي زمعة البلوي البيضاء المطلية بالجير.

ويستقبل مقام أبي زمعة البلوي بالقيروان (وسط) منذ عشرات السنين في شهر رمضان أعداداً غفيرة من الزوار تتضاعف ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتي يسميها أهل المنطقة بـ"السبعونية".

وينسب المقام ينسب للصحابي الجليل أبي زمعة عبيد بن أرقم البلوي، ويوجد بالضريح رفاته الذي جلب من مدينة جلولاء (30 كلم غرب القيروان)، والتي استشهد فيها سنة 34 هـ / 654م خلال الفتوحات الإسلامية.

ويقع الضريح على حدود المدينة العتيقة على مقربة من فسقية الأغالبة (المعلم المائي الفريد) وجامع عقبة بن نافع ضمن المسلك السياحي المخصص للسياح الأجانب.

وتحرص عديد العائلات التونسية، وخصوصا القيروانية التي لديها أبناء من الذكور، على تأجيل موعد الختان إلى هذا اليوم المشهود، وتتفاءل العائلات خيراً بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان، أملاً في أن تكون ليلة القدر.

وتتجهز العائلات للمناسبة بلبس جديد وتتزين خصوصاً بملابس تقليدية تتماشى مع خصوصية التراث المعماري العتيق للمقام.

وينفرد الطفل المقبل على الختان بلباس مخصوص عبارة عن "جبة" تقليدية إما بيضاء أو حمراء تظهره كأنه أحد النجوم، وتوضع على يديه الصغيرة خضوب الحناء التي تزين يديه كأنه عروس، فيصبح الطفل المدلل الذي تجاب طلباته وتنفذ رغباته.

ويشهد المقام حركة جلية للزوار، الذين جاؤوا من عديد مناطق البلاد حفاظا منهم على هذه العادات في صحن المقام الكبير المربّع الشكل الذي تحيط به من ثلاث جهات أروقة مستندة إلى دعائم، وتطل منه مئذنة ذات طابع معماري اندلسي مرصعة بمربعات الجليز البراقة تحت أشعة الشمس.

وكلما تمر عائلة ختنت ولدها أمام أخرى وافدة، إلا وتبادرها بالتهنئة والقول "مبروك الدخول لدين الإسلام"، في إشارة إلى أهمية الختان في الإسلام.

وتنتهي الزيارة برش حافظ المقام ماء الزهر من المرش النحاسي من صنع حرفي القيروان على رأس الطفل المختون وأيدي مرافقيه، كأنه ماء مبارك فيمسح به الزائر وجهه ورأسه ويديه كأنما يريد أن تغمره نفحات الزيارة وبركة المكان، فيتصدق بدوره لفائدة المقام بنقود يضعها في صندوق مخصص للتبرعات أو يسلمه مباشرة إلى حافظ المقام الذي رشه بماء الزهر.ولا تنتهي عملية الختان بالمقام، إلا بكسر الجرة على عادة أهل القيروان، وهي جرة خزفية تُملأ بالحلوى والفواكه الجافة، تجلبها معها عائلة الطفل وعند مغادرته الضريح بعد إتمام المهمة، ترفع الجدة الجرة إلى الأعلى ثم ترمي بها على البلاط الرخامي، وسط صحن المقام، فتتناثر حبات الحلوى والفواكه بينما يتسابق الصغار والكبار للفوز بنصيبهم منها كأنه قطع ثمينة.

وتنظم عديد الجمعيات الخيرية من مختلف مناطق القيروان عمليات ختان جماعي للأيتام وأطفال الفقراء، تحت إشراف السلطات المحلية، فيتم اصطحابهم إلى مقام أبي زمعة البلوي، لكن يتم ختانهم بمصحات وقاعات جراحة.

ورغم انتقادات أطباء الجراحة، يواصل الطهّار"من يقومون بعملية الختان" ـ أداء عملهم.