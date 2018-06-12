شاهد: عرض ثلاث شعرات للنبي محمد بمسجد في نابلس

وسط حضور المئات من أهالي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عُرضت اليوم الثلاثاء، ثلاث شعرات للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، تحتفظ بها إحدى العائلات، في مسجد الحنبلي بالمدينة.

وفي السابع والعشرين من رمضان من كل عام، يتم عرض الشعرات على الناس للتبرك بها، في تقليد سنوي اعتاد عليه أهالي نابلس من عشرات السنين.

وتوجد الشعرات النبوية الكريمة، التي تتكفل عائلة "البيطار" بالمحافظة عليها، داخل زجاجة محفوظة بخزانة حديدية محكمة الإغلاق في حجرة خاصة في المسجد الحنبلي، ولا يتم إخراجها منه، وفقا لتقليد المدينة، سوى مرة واحدة في العام، هي بعد صلاة الظهر وصلاة العصر يوم 27 رمضان.

وتملك عائلة البيطار شهادة باللغتين العربية والتركية، تؤكد ملكية العائلة للشعرات بأمر السلطان العثماني محمد رشاد الخامس، بحسب العائلة.

ويشير شاكر البيطار أحد أفراد العائلة المسؤولة عن الشعرات، إلى أنها وصلت نابلس عام 1911، عندما أهداها السلطان العثماني محمد رشاد الخامس للمدينة، إكراما لعلمائها.

وتابع في حديثه لوكالة "الأناضول" خلال عرض الشعرات بالمسجد: "في ذلك الوقت، كانت نابلس تضم ثلة من العلماء، على رأسهم مفتى الخلافة العثمانية، وهو الشيخ منيب هاشم، ونقيب الأشراف محمد رفعت تفاحة، والعديد من العلماء، لذلك خصها السلطان العثماني بهذه الهدية".

وأشار إلى أن الشيخ محمد رفعت تفاحة استلم الشعرات عند وصولها لنابلس.

وقال: "حينها، خرجت نابلس عن بكرة أبيها لاستقبال الشعرات التي تم وضعها مباشرة بالمسجد الحنبلي، حيث تم تسليمها للجد الأكبر للعائلة محمد رشيد البيطار، الذي كان القاضي الشرعي للمدينة آنذاك".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت، والشعرات أمانة ومسئولية عائلة البيطار، نتوارثها جيلا بعد جيل".

وبحسب نقش حُفر داخل المسجد الحنبلي، فإن السلطان محمد رشاد الخامس (حكم الدولة العثمانية بين عامي 1909 و1918) أمر بإهداء هذه الشعرات لنابلس عام 1330 للهجرة، وهو ما يوافق عام 1911 للميلاد.