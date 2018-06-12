شاهد: بيع مزهرية عثر عليها في علبة أحذية بـ 19 مليون دولار

بيع إناء زهور من الصيني من القرن الثامن عشر عثر عليه في علبة أحذية في مخزن في فرنسا مقابل16.2 مليون يورو (19 مليون دولار) بمزاد في باريس اليوم الثلاثاء.

وجاء السعر أعلى 20 مرة من المبلغ الذي قدره منظمو المزاد في دار سوذبيز للمزادات بما بين 500 ألف و700 ألف يورو. وكان هذا أعلى سعر لقطعة واحدة تباع في سوذبيز فرنسا.

وأمضت المزهرية جزءا من عمرها ملقاة في مخزن علوي مع أشياء أخرى كانت جزءا من ميراث أسرة فرنسية عثرت عليها وأوصلتها لمنظمي المزاد.

وقال أوليفيه فالميه خبير الفنون الآسيوية في سوذبيز لـ"رويترز" "إنها (البائعة) استقلت القطار ثم المترو ودخلت من باب دار سوذبيز على قدميها ثم إلى مكتبي حاملة المزهرية في علبة أحذية محمية بأوراق صحف".

وأضاف "عندما وضعت الصندوق على مكتبي وفتحناه أذهلنا جمال القطعة".

ووصفت المزهرية التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا والملونة بدرجات الأخضر والأزرق والأصفر والقرمزي بأنها أفضل قطع الخزف حفظا التي صنعت لإمبراطور من أسرة تشينغ.

والمزهرية عليها رسم لغزالة وطيور وحيوانات أخرى في غابة ومزينة بالذهب عند حافتها وتحمل علامة الإمبراطور تشيان لونغ الذي حكم الصين من 1736 إلى 1796.

وقالت متحدثة باسم دار المزادات "كانوا يعرفون إنها قيمة لكنهم لم يتصوروا أن تكون قيمة إلى هذا الحد أو أن تكون من أسرة تشيان".

واستمر المزاد 20 دقيقة وهي فترة طويلة بالمعايير المعتادة لمثل هذه المبيعات وتنافس عليها عدد من الساعين للشراء.

والمشتري آسيوي لكن الدار لا ترغب في الكشف عن اسمه أو جنسيته.

ويشمل السعر البالغ 16.2 مليون يورو (19.11 مليون دولار) مليوني يورو هي تكلفة المزاد والعمولات.