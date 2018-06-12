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المونديال: منتخب يصطحب حوالي نصف طن من الحلويات إلى روسيا

منتخب الأورجواي المشارك في كأس العالم 2018
منتخب الأورجواي المشارك في كأس العالم 2018
12/6/2018

لم يكتف منتخب الأوروغواي الأول لكرة القدم في رحلته إلى روسيا باصطحاب فريق كبير يعج باللاعبين الموهوبين، بل حمل معه أيضا حوالي نصف طن من الحلوى والمشروبات.

  • الطاهي الخاص بمنتخب الأوروغواي الدو كاوتيرسيو قال إنهم حملوا معهم 180 كيلوغرام من مشروب المته (مشروب محلي في الأوروغواي)، و30 كيلو جرام من حلوى الألبان، و80 كيلو غرام من السفرجل، و80 كيلو غرام من البطاطا الحلوة.        
  • مشروب المته هو منتج محلي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لمنتخب الأوروغواي، على عكس الحلويات التي تقدم خلال فترات متفاوتة من اليوم.   
  • في الأوروغواي إذا نفذت المته فإن هذا يمثل مشكلة حقيقية، عدم وجود المته هو أمر أكثر تعقيدا من عدم وجود اللحم على حد قول طاهي المنتخب.     
  • مشروب المته هو مشروب شهير في بعض من دول أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والباراغواي.        
  • الطاهي الأوروغواياني ألدو كاوتيرسيو يتمتع بخبرة كبيرة في بطولات كأس العالم، إذ رافق منتخب بلاده في هذه المحافل الكبرى طوال 14 عاما ولهذا فهو يعرف لاعبي الفريق منذ أن كانوا مع فرق الشباب. 
المصدر : الألمانية
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