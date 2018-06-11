ناسا تعلن توجه جبل جليدي عملاق نحو المياه الدافئة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أكبر جبل جليدي انفصل عام 2000، عن القارة القطبية الجنوبية، يتجه نحو البحار الدافئة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية (الاثنين) أن مشاهد التقطتها محطة الفضاء الدولية، أظهرت توجه الجبل الجليدي الذي يبلغ مساحته 11 ألف كيلومتر مربع، إلى "جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية" (تابعة لبريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي)، بعد أن طاف حول القارة القطبية.

ويتوقع خبراء أن يذوب الجبل الجليدي بعد مواصلة طريقه في وجهته الجديدة نحو المياه الدافئة باتجاه خط الاستواء.

يشار إلى أن الجبل الجليدي العملاق قطع مسافة قرابة 10 آلاف كيلومتر خلال طوافه حول القارة القطبية الجنوبية في 18 عاماً.