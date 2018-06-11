مصر.. منع فيلم لمخرج مقرب من النظام بأوامر سيادية

سحبت الرقابة المصرية ترخيص عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف قبل ثلاثة أيام من موعد خروجه إلى صالات العرض، بعد صدور "قرارات سيادية بمنعه".

وقال يوسف لوكالة "فرانس برس": "حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين من الرقابة من دون أن تبدي أية ملاحظة على النسخة النهائية المعدة للعرض".

وأضاف "فوجئت بأن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم".

وأرجعت إدارة الرقابة على المصنفات (تابعة لوزارة الثقافة)، قرارها بسحب ترخيص الفيلم "كارما" الصادر في إبريل/نيسان الماضي؛ لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له (دون تفاصيل).

وفيلم "كارما" الذي كان من المفترض أن يعرض في السينما (الخميس) المقبل، هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

و"كارما" من بطولة الفنان عمرو سعد، ويرصد الفروق بين الطبقات الغنية والفقيرة والتنوع فيها بشكل كبير، كما يبرز العلاقة بين المسيحيين والمسلمين ضمن الأحداث.

وكان يوسف، وهو عضو في البرلمان، من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا من معارضي اتفاقية تمنح فيها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وأقر السيسي في أغسطس/آب 2017 الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.