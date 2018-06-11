البث الحي
منوعات

مصر.. منع فيلم لمخرج مقرب من النظام بأوامر سيادية

المخرج المصري، خالد يوسف
المخرج المصري، خالد يوسف
11/6/2018

سحبت الرقابة المصرية ترخيص عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف قبل ثلاثة أيام من موعد خروجه إلى صالات العرض، بعد صدور "قرارات سيادية بمنعه".

وقال يوسف لوكالة "فرانس برس": "حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين من الرقابة من دون أن تبدي أية ملاحظة على النسخة النهائية المعدة للعرض".

وأضاف "فوجئت بأن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم".

وأرجعت إدارة الرقابة على المصنفات (تابعة لوزارة الثقافة)، قرارها بسحب ترخيص الفيلم "كارما" الصادر في إبريل/نيسان الماضي؛ لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له (دون تفاصيل).

وفيلم "كارما" الذي كان من المفترض أن يعرض في السينما (الخميس) المقبل، هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

و"كارما" من بطولة الفنان عمرو سعد، ويرصد الفروق بين الطبقات الغنية والفقيرة والتنوع فيها بشكل كبير، كما يبرز العلاقة بين المسيحيين والمسلمين ضمن الأحداث.

وكان يوسف، وهو عضو في البرلمان، من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا من معارضي اتفاقية تمنح فيها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وأقر السيسي في أغسطس/آب 2017 الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)