شاهد: نازح يمني يحول مكبا للقمامة إلى مشتل زراعي

بائع الورد "محمد القدسي"، نازح يمني قام بتحويل مكب للقمامة في منطقة الشمّاسي بتعز، إلى مشتل زراعي.

اضطر القدسي للنزوح قبل 3 سنوات إلى منطقة ريفية عانى فيها ظروفًا قاسية وعاد إلى تعز بعد سنتين فوجد المعيشة أصعب فلا رواتب ولا عمل، ما دفعه للتفكير في الرصيف الذي كان مكبًا للقمامة.

واستطاع القدسي بكل همة وعزيمة تحويل مكب القمامة إلى مشتل زراعي تعرض فيه أزهار وورود تسر الناظرين، وتوزع الأمل على ساكني وزائري المكان الذي يعتبر منطقة خط نار.

ورغم المكسب القليل فإن القدسي سعيد بمشروعه الذي جمّل المكان وأصبح مزارًا.