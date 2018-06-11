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دي نيرو يسب ترمب بلفظ نابي خلال بث مباشر

الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو
الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو
11/6/2018

وجه الممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو انتقادا حادا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستخدما لفظا نابيا خلال البث التلفزيوني الحي لحفل جوائز توني المسرحية.

واعتلى دي نيرو المسرح في مبنى راديو سيتي ميوزيك في نيويورك أمس الأحد لتقديم مغني الروك بروس سبرينجستين الذي قدم أداء خلال الحفل.

وقال دي نيرو دون أي تمهيد مشيرا لترمب "سأقول شيئا واحدا، تبا لك ترمب".

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين "لم يعد الأمر فقط فليسقط ترمب" ثم استخدم اللفظ النابي.

ولم يدل دي نيرو بالمزيد وانتقل مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقا لتقديم سبرينجستين.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس) كلمات دي نيرو مع تغطية السباب لملايين المشاهدين في المنازل والذي أصبح الأكثر مشاركة على تويتر.

ودي نيرو أحد الممثلين الذين يحظون باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (ريجينج بول) أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (ذا جود فاذر) أو العراب.

ولم يعلق البيت الأبيض على إساءة النجم الهوليويدي.

ووجه دي نيرو الليبرالي الانتقادات لترمب الجمهوري على نحو متزايد في فعاليات أصغر، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز توني أو حجم متابعيه.

وكان قد شاهد حفل العام الماضي نحو ستة ملايين أمريكي.

المصدر : رويترز
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