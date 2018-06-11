بعد 42 عاما: السعودية تعرض فيلم "الرسالة" في السينما

بعد 42 عاما، وافق جهاز الرقابة السعودي على عرض فيلم "الرسالة" بنسخته الجديدة في صالات السينما بالمملكة، وذلك بعد حجبه في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1976.

وأشارت الشركة العالمية المنتجة للفيلم "Front Row"، إلى أن الموافقة السعودية على الفيلم كانت سريعة هذه المرة، ويبدأ عرضه في المملكة مع حلول عيد الفطر، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

"الرسالة" فيلم سينمائي أخرجه المخرج السوري- الأمريكي العالمي الراحل مصطفى العقاد، يحكي قصة الرسالة النبوية والإسلام.

وأنتج الفيلم من نسختين واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية، وكانت العربية من بطولة عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب أما الإنجليزية فمن بطولة أنطوني كوين بنفس الدور.

ولقي الفيلم في بدايته معارضة من المؤسسات الدينية الرسمية في بعض الدول العربية، بدعوى عدم جواز تجسيد الصحابة، لكن الأزهر وافق على الأمر في نهاية السبعينيات.

وغرّد مستخدمو موقع "تويتر" تعليقًا على الخبر الذي اعتبره البعض غريبًا، إذ لا يرون سببًا لمنع عرضه، فيما اعتبر آخرون عرض الفيلم مهينًا للإسلام، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي:

هبة قاضي @HebaKadi

"السعودية تسمح بعرض فيلم "الرسالة" بعد أربعين عاما على إنتاجه!".

صالح العبدالله ‏@qno44

"لان السينما في السعودية ما عليها إقبال فحبو يجيبو الممنوع لعله يمشي سوقه.. تفكير يهودي".

ماجد العتيبي@Mjed_MBS

"ليش ممنوع؟ الفيلم حلو".

alaa aboaljadayl @ab0aljadayl

"ليش اتمنع؟!".

Cinema Guide

"اعتباره مهينًا للإسلام".

Ali @Mars16049852

"ليش اعتبروه مهين للإسلام؟! بالعكس الفلم ممتاز وحتى شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجسد، ولم يكن هناك أي إساءة للإسلام ولا حتى الرموز الدينية أو الأحكام الشرعية".

توماس – الفريد من نوعه@ii2mass

"الفيلم فيه إهانة فعلًا وفيه تحريف واضح وفيه شخصيات تأخذ أشكال الصحابة رضي الله عنهم وهم لا يعادلونهم بطاعاتهم، والفلم يتكلم عن الرسالة ورسالة الرسول واضحة ما يحتاج لها فيلم، وتحريف بعدين ليه ما يقولون محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأرجو إنه ما ينعرض وهذا رأي".

أبو أنس@eissanm55

"بعد 42 عام، تقرر اليوم عرضه في #السينما_السعودية وسيكون أول فيلم يعرض بتقنية 4K فيلم الرسالة".

MAJID @MAJEDHUSSIN

"كيف تعرض بتقنيه 4k وبذاك الزمن ما فيه كاميرات تنتج بفل إتش دي ولا حتى ب ٤٦٠p ولا حتى بقوه ١ ميغا".