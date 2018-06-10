شاهد: مسرح عرائس بالقاهرة يحيي حفلات أُم كلثوم

في الخميس الأول من كل شهر يحتفي مسرح الساقية للعرائس في القاهرة بتراث واحدة من أعظم وأشهر المغنيات العرب، السيدة أُم كلثوم.

ويستخدم عشرة فنانين متخصصين في تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة لإعادة تمثيل أداء حفلات كوكب الشرق.

ويجذب العرض جمهورا غفيرا حيث يحتشد العشرات كل شهر في المسرح لمشاهدة حفل أُم كلثوم حيا من جديد.

وقال محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس المسرح إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم فيها تقديم أغاني أُم كلثوم في عرض حي.

وقال فنانو العرائس إنهم يتحرون الدقة فيما يتعلق بكل التفاصيل الخاصة والمميزة لحفل أم كلثوم لما يحمله من قيمة كبيرة.

وتفاعل كثير من الحضور مع صوت أُم كلثوم أثناء الحفل واغرورقت عيون البعض بالدموع وهم يستمعون لأغنيات منها أغنيتي "لسه فاكر" و "سيرة الحب"، فيما كان البعض يردد مقاطع من الأغاني.

وقالت طالبة أمريكية حضرت الحفل وسط الجمهور إن الأمر يختلف عما كانت تشاهده في الولايات المتحدة. "فالناس هناك أهدأ ولا يغنون مع عرض العرائس. شيء رائع أن أرى الجميع يغنون مع العرض. كان مميزا جدا بالنسبة لي".

وصنع فنانو العرائس في مسرح الساقية للعرائس دمى أعضاء فرقة أم كلثوم من الخشب على مدى أكثر من عشر سنوات. ويجرون الصيانة المطلوبة لعرائس أعضاء الفرقة بمرور السنين.