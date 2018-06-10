البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: مسرح عرائس بالقاهرة يحيي حفلات أُم كلثوم

10/6/2018

في الخميس الأول من كل شهر يحتفي مسرح الساقية للعرائس في القاهرة بتراث واحدة من أعظم وأشهر المغنيات العرب، السيدة أُم كلثوم.

ويستخدم عشرة فنانين متخصصين في تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة لإعادة تمثيل أداء حفلات كوكب الشرق.

ويجذب العرض جمهورا غفيرا حيث يحتشد العشرات كل شهر في المسرح لمشاهدة حفل أُم كلثوم حيا من جديد.

وقال محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس المسرح إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم فيها تقديم أغاني أُم كلثوم في عرض حي.

وقال فنانو العرائس إنهم يتحرون الدقة فيما يتعلق بكل التفاصيل الخاصة والمميزة لحفل أم كلثوم لما يحمله من قيمة كبيرة.

وتفاعل كثير من الحضور مع صوت أُم كلثوم أثناء الحفل واغرورقت عيون البعض بالدموع وهم يستمعون لأغنيات منها أغنيتي "لسه فاكر" و "سيرة الحب"، فيما كان البعض يردد مقاطع من الأغاني.

وقالت طالبة أمريكية حضرت الحفل وسط الجمهور إن الأمر يختلف عما كانت تشاهده في الولايات المتحدة. "فالناس هناك أهدأ ولا يغنون مع عرض العرائس. شيء رائع أن أرى الجميع يغنون مع العرض. كان مميزا جدا بالنسبة لي".

وصنع فنانو العرائس في مسرح الساقية للعرائس دمى أعضاء فرقة أم كلثوم من الخشب على مدى أكثر من عشر سنوات. ويجرون الصيانة المطلوبة لعرائس أعضاء الفرقة بمرور السنين.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)