شاهد: شعرة النبي.. مقصد أهل طرابلس اللبنانية في أواخر رمضان

منذ نحو 130 عاما، يتوافد الكبار والصغار من أهالي مدينة طرابلس اللبنانية (شمال) في آخر جمعة من شهر رمضان إلى الجامع المنصوري الكبير من أجل "التبرك بهدية الدولة العثمانية العظيمة".

فعلى مدار عقود، حافظ أهالي طرابلس على عادة زيارة الجامع لرؤية شعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان قد أهداها لهم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 1918-1842)).

وعند صلاة فجر الجمعة، أخرج "الأثر الشريف" وعرضه أمام الزوار الذين جاءوا لتقبيله، على وقع الابتهالات والمدائح النبوية، والتضرع إلى الله بالدعاء.

وفي حديثه عن هذه العادة، قال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار إن "السلطان عبد الحميد أهدى أهل المدينة شعرة الرسول؛ تقديرا لولائهم للدولة العلية، وبنائهم مسجد الحميدي تيمنا باسم السلطان العثماني."

وأشار الشعار إلى أن "الأثر الشريف كان محفوظًا في جناح الأمانات المقدسة، داخل قصر توب كابي بمدينة إسطنبول التركية".

وهذه الهدية، بحسب الشعار، وضعت في علبة من الذهب الخالص، وأرسلت إلى طرابلس مع أحد الباشاوات في فرقاطة عسكرية خاصة.

وأضاف "عند وصولها إلى ميناء طرابلس، نزل الباشا العثماني حاملًا العلبة، وسط ابتهاج الأهالي الذين نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة، فحملها مفتي المدينة آنذاك، الشيخ حسين الجسر، ووضعها على رأسه وصولًا إلى الجامع الكبير".

من جهته، قال المؤرخ اللبناني خالد تدمري "كعادتها تحتفل مدينة طرابلس بأجوائها الرمضانية المميزة عن باقي كل المدن اللبنانية وبلاد الشام؛ فهي تحيي الذكرى السنوية لزيارة الأثر النبوي الشريف".

وأضاف تدمري أن "الشعرة المباركة من لحية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلت طرابلس عام 1309 هجري (1890 ميلادي)".

والشعرة محفوظة داخل أنبوب زجاجي، معلقة ومثبتة بالشمع الأحمر المغلف بالعسل والعنبر، ومغلقة بهلال ذهبي، بحسب وصف تدمري.

وخلال زيارتها للجامع، وقالت اللبنانية فاطمة الجمل "نأتي بشكل دائم لنتبارك بالأثر الشريف الذي هو شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها إلينا السلطان عبد الحميد رحمه الله".

وبدت فاطمة التي تزور هذا المكان منذ 30 عامًا، عاجزة عن وصف شعورها عند رؤية هذا الأثر الشريف.

وبعد تجديد بناء جامع "الحميدي" المعروف قديمًا بجامع التفاحي، عام 1308هجري (1889م)، طلب أهل المدينة من السلطان عبد الحميد الإذن بالاحتفال بهذا الإنجاز، وأن يُصدر قرارًا بتعيين خطيب للجامع.

يشار إلى أن الأثر محفوظ في الجهة الجنوبية الغربية من الرواق الغربي في خلوة آل الميقاتي، التي كانت قديمًا موضع مكتبة المسجد، وصارت تعرف الآن بغرفة الأثر.

ويجلس في هذه الغرفة القراء يتلون القرآن الكريم بعد صلاة العصر طوال أيام شهر رمضان، ويختمونه في اليوم التاسع والعشرين بحضور مفتي المدينة وعلمائها.

وتتجدّد هذه الفرحة في آخر جمعة من شهر رمضان، ويعبر عنها أهالي طرابلس من خلال زيارة الجامع الكبير، مؤكدين امتنانهم للسلطان العثماني على هذه الهدية القيمة.