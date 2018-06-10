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منوعات|البرازيل

شاهد: إنقاذ رضيعة بعد 7 ساعات من دفنها حية

9/6/2018

قالت الشرطة البرازيلية إنها أنقذت طفلة حديثة الولادة بأعجوبة بعد سبع ساعات من دفنها حية بولاية ماتو غروسو وسط البلاد.

وقالت دائرة الشرطة بالولاية (السبت) إن فتاة في الخامسة عشرة من عمرها كانت قد وضعت الطفلة الأسبوع الماضي، لكنها اعتقدت أن الطفلة ماتت، وقامت بدفنها في الحديقة الخلفية لمنزل الأسرة.

وأوضحت الشرطة أنها توصلت إلى معلومة تتعلق بدفن الرضيعة، وقام أفراد من الشرطة بالحفر لإنقاذ الطفلة، إذ جرى نقلها إلى المستشفى، وهي الآن بحالة مستقرة.

وأظهر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ رجال الشرطة وهم يحفرون بأياديهم بحرص حتى تمكنوا من استخراج الرضيعة.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني إن عملية إنقاذ الرضيعة جرت في 5 من يونيو/حزيران الجاري. واحتجزت الشرطة جدة الطفلة وجدة أمها للتحقيق معهما، كما استجوبت الشرطة الأم، قبل أن تطلق سراحها بعد ساعات قليلة.

المصدر : أسوشيتد برس
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