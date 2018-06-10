خاصية جديدة من "آبل" لمنع فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين

كشفت شركة "آبل" النقاب عن خاصية جديدة على برنامج تصفح الإنترنت الخاص بها يمنع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جمع البيانات والمعلومات عن مستخدميه عبر الإنترنت.

وذكرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" أن متصفح الإنترنت الخاص بها "سافاري" سيبدأ على الفور منع موقع "فيسبوك" من جمع بيانات المستخدمين عبر أدوات الموقع مثل "زر أعجبني" أو خاصية إضافة التعليقات المدمجة في مواقع الإنترنت المختلفة.

يذكر أن استخدام أدوات "فيسبوك" المعتادة مثل زر "أعجبني" الموجود على أي موقع إنترنت إضافة تعليق على قصة إخبارية في موقع ما يتم بشكل تلقائي بالنسبة للكثيرين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، فإن هذا الاستخدام يتيح لفيسبوك جمع الكثير من المعلومات المتعلقة بأنشطة المستخدم على الإنترنت وليس على موقع "فيسبوك" فقط.

من ناحيته قال "كريج فيدريجي" نائب رئيس "آبل" لشؤون هندسة البرمجة أمام المؤتمر السنوي لمطوري "آبل" إن المتصفح "سافاري" سيعطل عمل أزرار "فيسبوك" مثل "أعجبني" و"مشاركة" الموجودة على المواقع الأخرى والتي تتيح تتبع أنشطة المستخدم سواء ضغط على هذه الأزرار أم لا.

يأتي ذلك فيما يواجه "فيسبوك" انتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع بيانات المستخدمين، خاصة بعد الكشف عن قيامه بتسليم بيانات أكثر من 85 مليون مستخدم إلى شركة استشارات إعلامية وسياسية بطريقة غير قانونية، حيث استخدمتها الشركة في إعداد رسائل دعائية استهدفت التأثير على قرارات الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وسيطلق المتصفح "سافاري" نافذة تسأل المستخدم إذا كان يريد السماح لموقع "فيسبوك" بجمع معلومات عن نشاطه على الإنترنت عندما يزور أي موقع باستخدام أدوات "فيسبوك" على هذا الموقع.