شاهد: أهالي قرية مهددة بالهدم يحتمون من الشمس تحت ظل شجرة

يحتمي مجموعة من البدو تحت ظل شجرة جميلة، فقد عاشوا على هذه الأرض لأجيال، لكن بيوتهم في قرية الخان الأحمر تواجه خطر الهدم، بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بهدمها.

وتقع قرية الخان الأحمر بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم الإسرائيليتين، كما تعرف المنطقة أيضا باسم (إي 1)، وهي عبارة عن شريط من الأرض تبلغ مساحته 12 كيلومترا مربعا وتخصصه إسرائيل لبناء مستوطنات يهودية فقط.

وجاء قرار الهدم نتيجة طلب لطالما سعت إليه الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقد جاء الحكم بعد أكثر من عقد من المعارك القانونية، ويمكن لعملية الهدم أن تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران.

لكن قبيلة "بدو الجهالين " يتحدون هذا الأمر، إذ يرفض لاعب كرة القدم المحلي والشاب المقيم في القرية، أحمد عيد-20 سنة- الحكم، ويؤكد بقية البدو من أهله، إنه حتى لو قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بهدم هذا المكان فسوف يعودون ويعيدون البناء.

وأفراد قبيلة بدو الجهالين مسجلون كلاجئين فلسطينيين والمنطقة التي يعيشون بها هي موطن لحوالي 190 شخصا من القبيلة، وكانت هذه القبيلة تعيش في تل عراد بصحراء النقب، لكنهم طردوا من قبل إسرائيل بعد فترة وجيزة من تأسيسها عام 1948.

وإذا جرى التنفيذ، فسوف تكون أول عمليتي هدم ونقل قسري واسعتي النطاق في المنطقة منذ عام 1997.

ويقول المحامي الذي يعمل نيابة عن المجتمع البدوي، شلومو ليكر، إنه وبموجب أي معيار من معايير القانون الإنساني الدولي، فإن حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بالموافقة على الهدم يعد جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف ليكر أن أحد القضاة في القضية، وهي "يائيل ويلنر" كان يجب أن تنسحب بنفسه اوفقا للقانون الإسرائيلي، على أساس أن لديها اثنين من أقارب الدرجة الأولى – شقيق وشقيقة – يعيشان في كفار أدوميم، وهي مستوطنة قريبة، أما القاضي الرئيسي في القضية فهو القاضي نوام سوهلبرغ، وهو مستوطن من مستوطنة ألون شفوت.

ومساء الثلاثاء، حضر العديد من المسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والسلطة الفلسطينية إلى القرية للتعبير عن دعمهم لبدو الجهالين، وقال جيمس هينان، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، إنهم كمكتب للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان، يتابعون القضية منذ سنوات ويحاولون إيجاد حل لهذا المجتمع وإيجاد دعم لهم بما يسمح بمواصلة مساعداتهم قانونيا، مؤكدا أن القرار الذي جرى اتخاذه يوم الخميس الماضي كان بمثابة ضربة قوية.

ومن جانبه يعتقد عضو الكنيست الإسرائيلي" دوف حنين" أن تصرفات إسرائيل تفسد فرص التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسير على الطريق الخطأ، ويقول "إنها تسير في طريق الظلم بترحيل هؤلاء الناس من بيوتهم وهدم هذه القرية الصغيرة، والهدف السياسي من وراء هذا الأمر هو ضم المنطقة ج إلى إسرائيل خطوة خطوة".

وفي حين يعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، لا يزال السكان يواجهون معركة، لكنهم عازمون على مواصلة السير فيها.