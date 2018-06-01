شاهد: أجواء رمضان في بنغلاديش

شهر رمضان المبارك في بنغلاديش هو وقت للتأمل والعمل الخيري، كما هو فترة مزدحمة للمتسوقين الذين يستعدون للاحتفال بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان.

وعند أذان المغرب تجلس عائلة السيدة أسماء أشرف حول مائدة الطعام في دكا استعدادا لتناول وجبة الإفطار الشهية التي أعدتها.

ووجبة الإفطار، التي تضم مجموعة متنوعة من الفواكه والمأكولات الشهية، سرعان ما تتحول إلى تجمع اجتماعي ومناسبة للقاء الأهل والأقارب.

تقول أسماء: "خلال شهر رمضان، ننتظر وقت الإفطار، وعلى الرغم من أن الأقارب يعيشون في الجوار، فإننا لا يمكننا أن نلتقي في كل مرة بسبب جداول أعمالنا المزدحمة، ولكن في رمضان نجتمع ونتناول الإفطار معا، كلنا ندعو الله أن نحقق رضاءه وأن يعم الخير الجميع".

وشهر رمضان وقت للتأمل والإحسان وتذكر المصاعب التي يواجهها الآخرون، بحسب محمد عبيد الإسلام، وهو رجل أعمال في دكا، والذي يقول: "كلنا صائمون. خلال رمضان نصبح أكثر حساسية، بمناسبة شهر رمضان، ندعو أن نتمكن من مواصلة أعمال العبادة وأن نتشارك نعم الله تعالى مع الجميع وأن نساعد الفقراء".

وبعد صلاة المغرب، يتم تقديم الأرز المقرمش والفاكهة في المسجد لأولئك الذين لا يستطيعون شراء وجبات الإفطار، أما القادرون فيتوجهون غالبا مع عائلاتهم إلى المطاعم الشهيرة في مراكز التسوق المزدحمة.

ومراكز التسوق الراقية أكثر ازدحاما من المعتاد في دكا حيث يشتري الناس الهدايا لعائلاتهم وأصدقائهم قبل عيد الفطر الذي يشهد ذروة المبيعات، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانيات أكثر تواضعا، تنتظرهم تنزيلات في الأسواق لشراء الملابس ومستحضرات التجميل والمجوهرات.

وسوق "غوسيا" المزدحم هو السوق المفضل لدى المتسوقين، لما يضم من مجموعة واسعة من السلع والملابس، وغالبا ما تقبل النساء والفتيات على متاجر المجوهرات والأزياء، وتحظى تصاميم الساري الهندي الملونة بشعبية في بنغلاديش إلى جانب الساري المنسوج تقليديا في البلاد.