شاهد: عروسان يتزوجان بعدما التهم تمساح ذراع العروس

عندما مزق تمساح ذراع زانيل ندلوفو في أحد أنهار زيمبابوي لم يكن أحد يتوقع أنها ستتزوج بعد خمسة أيام فقط من خطيبها البريطاني في كنيسة تابعة للمستشفى الذي تعالج به.

وقالت زانيل إنها ذهبت مع زوجها في رحلة تجديف بالقوارب في نهر زامبيزي، أحد أطول أنهار أفريقيا، في 30 أبريل/نيسان عندما هاجم تمساح قاربهما، لكن مرشدين سياحيين تمكنوا من إنقاذهما من المياه.

ورغم إفلات الزوجين من الموت المحقق فإن ذراع زانيل الأيمن كان قد تعرض لإصابة بالغة، ما استدعى نقلها جوا إلى مستشفى بولاوايو للعلاج.

وهناك قام الأطباء ببتر ذراعها الممزق من أعلى المرفق.

لكن إصابة زانيل لم تمنع زفافها بعد خمسة أيام فقط، حيث نظم حفل الزواج في كنيسة تابعة للمستشفى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وقالت إنها لم تجد داعيا لإلغاء حفل الزفاف الذي كان مقررا في هذا اليوم في مكان آخر.

وأوضحت زانيل أنها كانت قد تعرفت على زوجها عندما جاء إلى زيمبابوي ضمن برنامج تطوعي قبل عامين، مشيرة إلى أنهما يخططان الآن للانتقال إلى بريطانيا والعيش هناك.