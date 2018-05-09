شاهد: عالم أسترالي يسعى لإنهاء حياته بعدما بلغ 104 أعوام

وصل إلى سويسرا عالم نباتات أسترالي يسعى لإنهاء حياته بعدما بلغ 104 أعوام.

وقال العالم الأسترالي ديفيد غودال في مؤتمر صحفي (الأربعاء) إن القوانين الليبرالية في سويسرا تمنحه الحق في إنهاء حياته على عكس وطنه أستراليا التي مازال هذا الإجراء ممنوعا فيها.

ورغم أنه لا يعاني من أمراض مزمنة فقد قال غودال إنه مستعد لإنهاء حياته.

وأجاب غودال على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي وقد أحاط به أعضاء في منظمات تساعد الراغبين في إنهاء حياتهم.

وقال إنه يعلم أنه سيتم إنهاء حياته عن طريق الحقنة السامة، لكنه أوضح أنه لا يعلم التفاصيل الخاصة بهذه العملية المقرر إجراؤها الخميس.

وقال غودال إن عددا من أفراد أسرته سيكونون موجودين أثناء هذه العملية.

وقننت سويسرا عملية مساعدة الراغبين في إنهاء حياتهم على تحقيق غايتهم منذ أربعينيات القرن العشرين، بينما أقرت هولندا هذا الإجراء عام 2002 للمرضى الذين يعانون من آلام لا تحتمل أو لا يوجد أمل في علاجهم.