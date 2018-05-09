شاهد: أطنان من الشوكولاتة السائلة على طريق سريع

تدفقت أطنان من الشوكولاتة السائلة بأحد الطرق السريعة في بولندا لدى انقلاب مقطورة جرار كانت تحملها وتسبب ذلك في "فوضى لزجة ضخمة".

وعرضت محطات التلفزة المحلية صورا لشاحنة مقلوبة تحيط بها الشوكولاتة البنية والتي غطت ست حارات على الطريق السريع، ما عطل حركة المرور في كلا الاتجاهين .

وقالت متحدثة باسم الشرطة "في ظروف غير معروفة اصطدم سائق سيارة ثقيلة كان ينقل سائلا على شكل شوكولا بحاجز مما أدى إلى تسرب المادة إلى مسارين".

وتم إغلاق قسم من الطريق السريع بين العاصمة وارسو ومدينة بوزنان إلى الغرب منها. وتم تنبيه السائقين لأخذ الحيطة والحذر ولاتخاذ طرق بديلة.

وقع الحادث في الصباح عندما كانت حركة المرور خفيفة ولم يصب أحد بسوء، ماعدا سائق الشاحنة الذي أصيب بكسر في ذراعه.

وهرع رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، للتعامل مع حدث "غير اعتيادي " ولا يتكرر كثيرا، ما يتطلب تعاملا مختلفا عن الحوادث التي اعتادوها.

واشتكى مسؤولو الإنقاذ، من أن الشوكولاتة السائلة تتجمد مع تبريدها وتتطلب كميات كبيرة من الماء الساخن لتنظيفها، وقال "بوجدان كوالسكي" كبير المسؤولين في فرقة الإطفاء التابعة لبلدية سلوبكا غربي بولندا "إن الشوكولاتة الباردة أسوأ من الثلوج".