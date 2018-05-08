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شاهد: النيران تلتهم حافلة عامة في قلب العاصمة الإيطالية روما

8/5/2018

اشتعلت النيران في حافلة للنقل العام وسط العاصمة الإيطالية روما (الثلاثاء) ما أسفر عن إصابة امرأة واحدة بحروق طفيفة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الحريق نتج عن ماس كهربائي في النظام الكهربائي للحافلة.

والتهمت النيران الحافلة في غضون دقائق، وكان من الواضح أن النيران بدأت أسفل الجزء الخلفي للحافلة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن السائق أوقف الحافلة عندما رأى الدخان يتصاعد من مؤخرة الحافلة، وقام بإنزال جميع الركاب، وحاول إخماد النيران بمطفأة الحريق لكنه لم ينجح.

ونجح عمال الإطفاء في إخماد النيران بشكل كامل، ولكن بعد أن أتت النيران على الحافلة بأكملها، وتركت واجهة مبنى قريب وعليه آثار الدخان والحريق.

المصدر : أسوشيتد برس
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