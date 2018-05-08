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شاهد: أمريكي يعود إلى منزله في هاواي ليجده يقذف حمما بركانية

8/5/2018

عاد الأمريكي كيث بروك، أحد سكان منطقة ليلاني إيستيتس بولاية هاواي الأمريكية، إلى منزله لجمع بعض متعلقاته ليجد المنزل يقذف حمما بركانية من بركان كيلوا القريب.

ووقف بروك مذهولا بالمشهد، قبل أن يصور بهاتفه المحمول مقطع فيديو قام ببثه على صفحته على فيسبوك  حظي بانتشار هائل.

وقال بروك إن هذا الموقف حصل يوم الأحد، وأضاف أن صوت تدفق الحمم البركانية كان مروعا و"يمكن أن يسبب الصمم. كان أشبه بصوت 100 قطار شحن. وكانت الأرض تقفز إلى أعلى وتهبط إلى أسفل، بحيث كان من الصعب تثبيت الكاميرا".

وكان منزل بروك من بين نحو 35 منزلا ومبنى تعرضت للدمار بسبب الحمم المتدفقة من البركان.

وتقع منطقة ليلاني إستيتس على بعد نحو 19 كيلومترا من مركز البركان، وقد تم إجلاء نحو 1700 شخص من السكان بسبب المخاطر التي يسببها انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من البركان، والذي يمكن أن يهدد حياة الناس عند وصوله إلى معدلات مرتفعة.

وسمحت السلطات لبعض السكان الذين طلب منهم مغادرة منازلهم بالعودة لمنازلهم خلال ساعات النهار يومي الأحد والإثنين، بعد هدأ نشاط بركان كيلوا نسبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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