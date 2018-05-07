مستشفى تتوصل إلى طريقة لجعل ممرضيها يبتسمون

رغم أن الممرضين والممرضات غالبا ما لا يشعرون بالحاجة إلى الابتسام أثناء عملهم، فقد صارت لديهم حاليا طريقة تجعلهم يبتسمون.

وقد طلب المديرون في المستشفى رقم 3 بمدينة هاندان الواقعة في شمال شرق الصين، من العاملين في مجال التمريض، ممارسة الطريقة الصحيحة للابتسام، لإظهار أسنانهم ناصعة البياض، من خلال وضع عود تناول الطعام الصيني، بين أسنانهم، وذلك على غرار قول الكلمة الانجليزية، "تشيز" (جبن)، التي كثيرا ما يقولها من يرغب في أن يتم التقاط صورة له وهو يبتسم.

وقد تم اليوم (الاثنين) تصوير الممرضين والممرضات وهم يبتسمون، قبيل "اليوم العالمي للابتسامة" والذي قالت وسائل الاعلام الصينية إن البلاد ستحتفل به غدا (الثلاثاء).

ويشار إلى أن استخدام أعواد الطعام الصينية من أجل الابتسام، منتشر على نطاق واسع في قطاع الخدمات بجمهورية الصين الشعبية، ولاسيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات.

ويتم وضع عود تناول الطعام في مؤخرة الفم، لرفع زوايا الفم وإبراز الأسنان.