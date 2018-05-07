البث الحي
منوعات|الهند

كلاب ضالة تقتل 6 أطفال بعد نهشهم

كلاب ضالة
كلاب ضالة
7/5/2018

قتل عدد كبير من الكلاب الضالة مؤخرا، ستة أطفال بعد نهشهم في شمال الهند، وهو ما أثار الذعر بين القرويين الذين خافوا من التوجه إلى مزارعهم، وأبقوا على أطفالهم في منازلهم.

وقد قتل الضحايا – الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاما – في منطقة سيتابور وحوالها، بولاية أوتار براديش، خلال الأيام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى إصابة طفل (10 أعوام) بجروح خطيرة، في أحدث هجوم، أمس (الأحد).

وقال رئيس شرطة المنطقة، اناند كولكارني، عبر الهاتف اليوم، الاثنين: "إن هذه الكلاب الشرسة التي تجوب في أعداد تتراوح بين سبعة وثمانية كلاب، تستهدف الاطفال. وقد قٌتل 12 طفلا على الاقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما بلغت الهجمات ذروتها الاسبوع الماضي."

وقد وقعت الهجمات في مزارع ومناطق معزولة في سيتابور وحولها، بينما كان الأطفال يقومون برعي ماشيتهم أو يستخدمون مراحيض خارج منازلهم. ولطالما كانت الكلاب الضالة تشكل خطرا في البلدات والمدن بالهند، وقد أبلغت السلطات المدنية عن أعداد كبيرة من الشكاوى حول التعرض لعضات كلاب. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)