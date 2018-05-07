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شاهد: "معركة بقر" سويسرية للفوز بلقب الملكة

7/5/2018

خاض أكثر من مائة من البقر، الأحد، معركة سنوية تقليدية معروفة باسم "معركة الملكات" في الساحة الألبية في منطقة كانتون فاليز السويسرية، لتتويج الملكة الوطنية لعام 2018.

وشهد 10 آلاف شخص "معركة الملكات" السنوية والتي تستمر لساعات طوال، وهي مسابقة سويسرية تقليدية تقام بين أبقار إيرينغر (هيرينز) لوادي فاليه للفوز بلقب الملكة، ويشمل السباق ـ6 فئات بأوزان مختلفة، وفق المنظمين.

وفي كل ربيع، في طريقهم إلى المراعي الجبلية، تتقاتل الأبقار من أجل اختيار قائد جديد من القطيع للصيف. وأدى هذا التقليد إلى تنظيم المسابقة كل عام من قبل الاتحاد السويسري لتربية سلالة أبقار الهيرينز في منطقة فاليز السويسرية.

وقال جان فرنسوا ثيتاز رئيس لجنة المنظمات التي تناضل للبقر "هذه غريزتهم. وهذا هو المكان الذي يتقاتلون فيه لاكتشاف أفضل ما في القطيع لقيادته والفوز بلقب الملكة".

وتنتهي المعركة بمجرد أن ينسحب الخصم المهزوم. وقال ثيتاز إن الإصابات الخطيرة نادرة للغاية.

واجتمع المئات من المربين مبكرين يوم السباق، قادمين من مناطق مختلفة من سويسرا، حيث إنهم في حاجة أولًا إلى وزن البقر قبل بدء المعركة.

ومن المعروف أن إقليم فاليه معروف بتربية الأبقار ومنتجاتها من جبن وألبان وغيرها، وهو جزء كبير من اقتصاد المنطقة (وهو يمثل 354 مليون فرنك سويسري من إجمالي العائد).

المصدر : رويترز
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