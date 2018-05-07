شاهد: طائر بلبل يزور تركيا سنويا منذ 7 أعوام

كشفت أبحاث أجراها علماء الحيوان في تركيا أن أحد طيور "البلبل" زار تركيا مرة واحدة سنويًا على مدى سبعة أعوام، في رحلة الشتاء والصيف قادمًا من مناطق بوسط إفريقيا.

ويبلغ معدل عمر طائر "البلبل" 8 سنوات ووزنه 24 غرامًا، ويعيش 7 أشهر في العام في أفريقيا، ويتوجه بعد ذلك في رحلة لمسافة آلاف الكيلومترات مع بداية فصل الصيف إلى الشمال من أجل التكاثر.

ونظرا للتغييرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية اتخذ طائر "البلبل" تركيا موطنًا له من أجل التكاثر.

ويجري البحث على الطيور المهاجرة، فريق مؤلف من عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم بجامعة أنقرة الدكتورة أرزو كورصوي أرغان، بالتعاون مع الدكتور في كلية الآداب والعلوم بجامعة "الشرق الأوسط" بأنقرة، البروفسور جان بيلغين، والخبير في شؤون الغابات والموارد المائية، براق تتار.

وتولى الفريق إقامة محطة "بحيرة آمير"، قرب العاصمة أنقرة، لدراسة الطيور المهاجرة، حيث تمكنوا من وضع أساور لـ 330 طائرًا من 31 نوعًا، بهدف تسجيل حركتها وأوزانها وطول أجنحتها.

وأكدت أرغان أنّ هذا العمل جاء ثمرة تعاون بين جامعتي أنقرة والشرق الأوسط، والمديرية العامة للحدائق الوطنية وحماية الطبيعة، ويهدف لدراسة تأثيرات الاحترار العالمي على حركة الطيور ودروب هجرتها ومعيشتها وتكاثرها.

وأشارت إلى أنهم يعملون على أخذ عينات من الخريطة الوراثية للطيور ودراستها وتحليلها.

وركز الفريق بحثه بشكل مكثف على طائر "البلبل" حيث اكتشف أن أحد هذه الطيور، الذي يحمل سوارًا أضيف له عام 2011، زار تركيا سبع مرات في الأعوام السبع الماضية قادمًا من وطنه الأم في أفريقيا.

وفي السياق، ذكر الخبير في شؤون الغابات والموارد المائية، براق تتار، أن عمليات إضافة الأسوار إلى أرجل الطيور تمت في موسمي (2001-2002) و(2011-2012).

وأوضح أن عمليات إضافة السوار للطيور تتم من أجل الوقوف بشكل مفصل على حركتها ومعيشتها.