شاهد: شاحنة تدفع سيارة بالخطأ 30 مترًا للأمام

في حادث غريب جنوبي الصين، دفعت شاحنة ضخمة سيارة إلى الأمام لمسافة 30 مترًا –دون قصد- قبل أن تتوقف عند إحدى إشارات المرور، ما سبب فزع بين المارة وقلق راكبي السيارة.

وقع الحادث يوم الخميس الماضي في مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ، حيث دفعت الشاحنة العملاقة سيارة بيضاء جانبية، للأمام مسافة طويلة دون أن ينتبه سائقها لما حدث، فيما هرع المارة والسكان لمحاولة لفت انتباه سائق الشاحنة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الهواة، الشاحنة وهي تضرب السيارة أثناء التحول إلى اليسار، وتواصل القيادة حتى مع وجود سيارة بيضاء جانبية في المقدمة.

وقالت السيدة تشن، شاهدة عيان "فجأة سمعت أصواتًا غريبة جدًا. استدرت ورأيت شاحنة تدفع السيارة إلى الأمام".

وقع الحادث بالقرب من محطة للرسوم في مقاطعة هينغلان. وقال شهود إن شخصين كانا في السيارة وواحدًا في الشاحنة.

ودفعت الشاحنة السيارة إلى الأمام لمسافة 20 أو 30 متراً قبل أن تتوقف أخيرًا عند إشارة المرور.

وأضافت السيدة تشن" قال الكثيرون إن سائق الشاحنة ربما لم يكن على علم، لأنه لم يكن هناك صوت اصطدام، ولو كان هناك تحطم، لكانت هناك ضجة. إذا كان السائق يعرف أنه ضرب السيارة، فإنه ما كان ليحتفظ بالقيادة لمثل هذه المسافة الطويلة".

ووقع الحادث في الساعة 15:25 بالتوقيت المحلي، عندما تحولت الشاحنة والسيارة إلى اليسار. وكانت السيارة في النقطة العمياء لدى سائق الشاحنة، لذا لم يلاحظها على الإطلاق، بحسب الشرطة المحلية.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد.