شاهد: زجاج سيارة ذكي يسمح للمكفوفين باستشعار المناظر الطبيعية

أحيانا ما يكون الغرض من ركوب السيارة أكثر من مجرد الوصول إلى الوجهة المقصودة، فالرحلة بالسيارة في كثير من الأحيان تنطوي على مشاهدة مناظر طبيعية تسر الناظرين وتبهج النفوس.

ومن هذا المنطلق، أزاحت شركة فورد الأمريكية للسيارات النقاب عن تقنية جديدة تهدف إلى مساعدة المكفوفين على الاستمتاع إلى حد ما بالمناظر الطبيعية التي قد يراها الراكب عند النظر من نافذة السيارة.

وأطلقت فورد على هذه التقنية اسم "فيل ذا فيو" أي "استشعار المنظر"، وهي نموذج أولي من زجاج ذكي للسيارة يسمح للركاب المكفوفين باستشعار المناظر الطبيعية التي يمرون بها أثناء ركوب السيارة والاستمتاع بها.

وتتكون هذه التقنية من جهاز يتم تثبيته أعلى نافذة السيارة، وهو مجهز بكاميرا موجهة للخارج. وعند الضغط على مفتاح في الجهاز، تلتقط الكاميرا صورة للمنظر الخارجي، ثم تقوم بتحويلها إلى اللونين الأبيض والأسود.

وتتحول الظلال المختلفة للصورة إلى درجات متباينة من الذبذبات، بحيث يقوم الجهاز باستشعار حركة أصبع المستخدم على الزجاج، وعمل ذبذبات مختلفة أثناء مرور الأصبع على زجاج السيارة.

وتسمح التقنية الجديدة أيضًا بتقديم شرح صوتي للمشاهد التي تظهر خارج زجاج السيارة.

وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا أن الجهاز الجديد الذي صممته شركة فورد يمكنه إطلاق 255 درجة مختلفة من الذبذبات.

فبعد التقاط الصورة بالكاميرا، يتم تحويلها إلى ظلال من اللون الرمادي، ويتم التعبير عن كل ظل من هذه الظلال بدرجة معينة من الذبذبة التي يمكن الشعور بها على زجاج السيارة.

أما فيما يتعلق بالشرح الصوتي، فمن الممكن توصيل الجهاز الجديد بالنظام الصوتي داخل السيارة، بحيث يستطيع المستخدم الاستماع إلى توضيح للصورة التي "يلمسها" بأطراف أصابعه على الزجاج.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد موعد طرح التقنية الجديدة في الأسواق، أو ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات على التقنية قبل طرحها ضمن الخيارات القياسية في سيارات فورد.