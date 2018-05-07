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منوعات|مصر

بعد تلفظه بالسباب علنا: مكرم محمد أحمد يفرض غرامة على "اللفظ الفاحش"

7/5/2018

يعتزم رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر مكرم محمد أحمد فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه (حوالي 14 ألف دولار أمريكي) على كل لفظ فاحش في الدراما التلفزيونية.

وأضاف مكرم في كلمته خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الاثنين، لمناقشة معايير الدراما، أن "لجنة الدراما في المجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، ولسنا لجنة فاشية، فكل هدفنا هو العودة إلى القيم، لا نكبل الحريات، ونحن أصررنا على وضع معايير لأن هناك أعمالًا غير جيدة".

وتابع: "عشنا 8 سنوات من الفوضى، لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء.

ولم يحدد أحمد ما إن كان يعتزم فرض هذه الغرامة على القناة التي تبث العمل الدرامي أم الشركة المنتجة أم جهة أخرى.

ويمثل شهر رمضان في مصر الموسم الرئيسي لعرض الأعمال الدرامية الجديدة، لذا يشهد كثافة وتنوعًا في المسلسلات.

وشدد مكرم على ضرورة أن تخضع المسلسلات للرقابة على المصنفات، مثل أفلام السينما، مطالبًا بتشريع يخضع الدراما التليفزيونية للرقابة.

وكان مكرم محمد أحمد قد أطلق لفظا خارجا في مارس/ آذار الماضي على الداعين للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "بعد كل اللي حصل يجي شوية معر*ين يقولك نتصالح معاهم".

المصدر : وكالات
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