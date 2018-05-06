شاهد: قطط تشارك الزبائن جلساتهم في مقهى بإسطنبول

قد يكون من المألوف رؤية القطط تجول في الشوارع وأمام المقاهي، ولكن في حي "بالاط" بمدينة إسطنبول التركية تختلف العادة إذ تشاركك القطط جلساتك بالمقاهي.

وتبدو القطط في هذه المقاهي على خلاف المعتاد عنها في الأزقة، فهي أليفة لدرجة أنها تجلس معك على مائدتك، وإذا غالبها النعاس لا تستأذنك بطلب النوم.

وتلفت هذه القطط انتباه العابرين والزائرين لهذه المنطقة التاريخية من إسطنبول، فما إن يلحظوها حتى يسرعوا بالتقاط الصور معها، والجلوس أملًا في مشاركتها لطاولتهم.

"كافيه نافتالينك" مقهى يوجد فيه ٧ قطط بشكل مستمر، بحسب القائمين عليه، يتجولون دومًا ما بين الزبائن.

ويكثر عدد هذه القطط شتاء قاصدة الدفء في الجو البارد، فتضيف إلى جو المقهى طابعًا إضافيًا مميزًا، جعل من أصحابها يتخذون من رسم القطط شعارًا للمقهى، مع كتابة تحذير: "انتبه من القطط حولك!" بأسلوب لطيف.

حي "بالاط" من أقدم الأحياء في مدينة إسطنبول، ويقع على خليج القرن الذهبي، ويضم مواقع أثرية هامة، إسلامية ومسيحية.

كما يتميز الحي بالأزقة الضيقة المرصوفة بالأحجار، بين البيوتات القديمة، ويقصدها الزوار والسائحون من داخل تركيا وخارجها.