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شاهد: تركي في الـ70 يطور حذاء ذكيا لتدفئة القدمين

6/5/2018

استطاع المسن التركي جعفر باران (72 عامًا)، من تطوير حذاء شتوي ذكي، يمكنه تدفئة القدمين بواسطة جهاز قابل للشحن.

ويتميز الحذاء بأنه مزود بجهاز تدفئة قادر على تدفئة الأقدام لمدة تتراوح بين 4 – 8 ساعات، دون قيود في حركة الشخص، ويتيح له إمكانية المشي والجري بأريحية تامة.

وقال باران إن مهنته الأساسية هي تصفيف الشعر للسيدات، وإن اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا بدأ عقب تقاعده.

وأضاف أنه استطاع تطوير الحذاء بعد جهد استمر لـ 3 أعوام ونصف العام، مشيرًا إلى أن الدعم الأكبر تلقاه من زوجته المصابة بمرض السرطان.

ولفت الرجل السبعيني إلى أن الحذاء يتميز بأنه أخف وزنًا من أمثاله في أوربا، وأن بطارياته يمكن أن تعمل لمدة 8 ساعات.

وأكد أنه طور الحذاء بهدف استخدامه من قبل قوات الأمن، لا سيما وأن عناصرها يعملون في ظل ظروف شتاء صعبة.

المصدر : الأناضول
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