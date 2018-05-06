دراسة: الوجبات السريعة تؤثر على خصوبة النساء

خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الوجبات السريعة والقليل من الفاكهة، غالبًا ما يواجهن مشاكل في الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي كن يتناولن الفاكهة أقل من ثلاث مرات شهريًا، عانين من تأخر الحمل لأسبوعين تقريبًا مقارنة بمن يتناولن الفاكهة ثلاث مرات أو أكثر يوميًا.

وبحسب نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية "التكاثر البشري – Human Reproduction" الطبية البريطانية، السبت أن مسحًا شمل 5598 امرأة كشف أن تناول وجبات سريعة أربع مرات أو أكثر أسبوعيًا يؤخر الحمل لمدة قد تصل إلى قرابة شهر، وذلك بالمقارنة مع النساء اللاتي لا يتناولن هذه الأطعمة، فضلًا عن أن تناولها بشكل دوري قد يحول دون حمل المرأة لعام كامل.

واعتمدت الدراسة على استطلاع رأي آلاف النساء في أستراليا، ونيوزلندا، وبريطانيا، وإيرلندا، وشملت أسئلة حول الأطعمة اللاتي تناولتها المشاركات قبل شهر من الحمل في الطفل الأول.

وقالت شارلي روبرتس، الباحثة في جامعة أديليد الأسترالية التي أشرفت على الدراسة، إن "هذه النتائج تسلط الضوء على أن النظام الغذائي الجيد القائم على تناول الكثير من الفاكهة والتقليل من الوجبات السريعة، يحسن مستوى الخصوبة لدى النساء ويقل من الفترة التي تستغرقها المرأة قبل أن تحمل".

ومع أن الباحثين وجدوا أن ثمة علاقة بين تناول الفاكهة والوجبات السريعة والوقت المستغرق حتى يحدث الحمل، لم تسجل الدراسة أي علاقة بين تناول الخضروات المورقة والسمك والوقت المستغرق حتى حدوث الحمل، وهو ما يمثل أمرًا مفاجئًا.

من جانبهم، قال خبراء في التغذية إن النظام الغذائي الجيد قد يكون من العوامل المعززة لفرص الحمل، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحفظات على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أبرزها أنها تعتمد على مدى تذكر النساء الأطعمة اللاتي كن يتناولنها قبل الحمل.