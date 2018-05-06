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الخطوط التايلاندية تُغرّم مسافرا بسبب طول اسمه

الخطوط الجوية التايلاندية
الخطوط الجوية التايلاندية
6/5/2018

ذكر تقرير إعلامي السبت أن الخطوط الجوية التايلاندية أعلنت أنها سددت تعويضًا لراكب كانت الشركة قد حصلت منه على رسوم إضافية بسبب طول اسمه!

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أنه تم تحصيل رسم إضافي من الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكتب تسجيل الدخول بعد أن قال موظفو الخطوط الجوية إن الاسم الموجود في تذكرته لا يطابق الاسم الموجود على جواز السفر.

وقال الراكب إنه لم يتمكن من إدخال اسمه بالكامل بسبب وجود حد معين لعدد الأحرف المسموح بإدخالها على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية التايلاندية عند الحجز، وأن اسمه يفوق هذا الحد المسموح به.

ودفعت الخطوط الجوية التايلاندية تعويضًا للرجل مقابل الرسوم الإضافية التي تم تحصيلها منه، وقالت إنها تنفذ خطوات لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى.

وقال ويوات بيوايروغ، نائب الرئيس التنفيذي، عبر حساب الشركة على فيسبوك "نعتذر عن الإزعاج لأن نظام الحجز عبر الإنترنت يسمح بحد أقصى 25 حرفًا لكل اسم أول واسم العائلة عند حجز تذكرة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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