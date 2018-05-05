"مطلقات راديو".. إذاعة نسائية تسعى لمحو وصمة الطلاق في مصر

بعد أن عانت مصاعب اجتماعية وقانونية كبيرة لتنهي زواجها، قررت مُطلقة مصرية مد يد العون لأخريات يتعرضن لذات التجربة المُرة.

من هنا أطلقت محاسن صابر إذاعة سمتها (مطلقات راديو) على الإنترنت عام 2010 في تحد للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالطلاق.

وكان الهدف الأساسي لمحاسن، وهي أُم مطلقة، هو تقديم النصح بشأن الإجراءات القانونية للطلاق ونشر الوعي بشأن حقوق المطلقات والخدمات المحتملة التي تقدمها الدولة لهن.

وتقدم برامجها أيضا مساعدة نفسية للنساء اللائي يجدن صعوبة في التكيف مع حالتهن الاجتماعية الجديدة.

وعلى الرغم من محدودية الموارد قدمت 35 امرأة مساعدة تقنية للمنصة الجديدة التي لا تهدف إلى الربح. وتقدم الإذاعة برامجها من مقهى إنترنت محلي في محافظة الشرقية بشمال مصر.

وتقول مي علي، شريكة محاسن في تقديم برامج إذاعة "مطلقات راديو" إن الإذاعة تقدم خدمات متنوعة وتلبي احتياجات أخريات بينهن متزوجات وآنسات، بحيث يمكن إطلاق اسم "راديو الأسرة" على هذه الخدمة.

وتجذب الإذاعة التي تبث برامجها عبر الإنترنت مساهمات نسائية من ربوع المعمورة بينها: السعودية والسودان وحتى إيطاليا وإسبانيا.

وقالت مطلقة مقيمة في القاهرة تدعى شيماء إن هذه الإذاعة مهمة جدا لمساعدة المطلقات.

ومثل كل تجربة يعارضها البعض قال رجل من سكان القاهرة يدعى وجدي علي إنه يرفض محاولة البعض تجميل تجربة الطلاق.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة في 2013 أن 47% من النساء المطلقات أو المنفصلات أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات في مصر.

وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الطلاق في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن هناك نحو 200 ألف حالة طلاق سُجلت في عام 2015 بما يمثل زيادة تصل إلى 10% عن المسجلة في 2014.