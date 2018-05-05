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منوعات|بريطانيا

شاهد: مزاد لبيع شرائح من كعكات زفاف ملكية بريطانية

5/5/2018

اقترب حفل زفاف الأمير البريطاني هاري وخطيبته ميغان ماركل، ومع تزايد إقبال الناس على كل ما هو ملكي قد يجدون ضالتهم في قطع من كعكات حفلات الزفاف الملكية.

ومن بين تلك الكعكات، تلك الخاصة بزفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا والأمير وليام وكيت ميدلتون، إذ ستطرح للبيع في مزاد.

ومن المتوقع أن تدر خمس شرائح من حفلات زفاف ملكية مئات وربما آلاف الدولارات لكل واحدة عند طرحها للبيع في مزاد الشهر المقبل بحسب دار جوليان للمزادات.

ويقول مارتن نولان المدير التنفيذي لدار جوليان إن شرائح كعكات الزفاف الملكية تهدى للحاضرين وأحيانا للعامة وأن البعض يفضل الاحتفاظ بها مثلجة لفترة طويلة. وأضاف "أنها في حالة جيدة جدا ولكن غير صالحة للأكل".

وتقدر دار المزادات أن قطعة من كعكة زفاف تشارلز وديانا موضوعة في صندوق أبيض مطبوع عليها باللون الفضي "س.دي قصر بكنغهام 29 يوليو/ تموز 1981" قد تجلب ما بين 800 و1200 دولار.

أما شريحة كعكة الفواكه من حفل زفاف الأمير وليام وكيت في 2011 داخل علبة من الصفيح قدمت للضيوف مع بطاقة تحيه للحاضرين كتب عليها "مع أطيب أماني صاحبي السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنول احتفالا بزفاف صاحبي السمو الملكي دوق ودوقة كمبردج"، فقد سبق للدار بيع شريحة من الكعكة مقابل سبعة آلاف وخمسمئة دولار.

كما يطرح للبيع شرائح من كعكات زفاف الأمير تشارلز وكاميلا بولز في 2005 والأمير أندرو وسارة فيرغسون في عام 1986، ويقدر أن تدر كل منهما بين 600 و800 دولار.

ويتوقع أن تجلب شريحة من كعكة زفاف الأميرة آن وزوجها الأول مارك فيليبس بين 300 و500 دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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