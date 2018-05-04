البث الحي
منوعات|مصر

"فارس" أغنية شعبية مصرية تتصدى للهجرة غير النظامية

4/5/2018

في أغنية أُنتجت بدعم من الأمم المتحدة تمزج الغناء الشعبي المصري وفن "الراب"، أطلقت القاهرة مساء الخميس، المرحلة الثانية من حملتها القومية لمنع الهجرة غير النظامية في البلاد.

وفي حفل إطلاق الأغنية بالقاهرة، قالت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (حكومية) إن المرحلة الثانية من حملتها عبارة عن فيديو غنائي بعنوان "فارس" أداء كل من مغني الراب زاب ثروت، والمطرب الشعبي أحمد شيبة.

وأغنية "فارس" التي تخطت مشاهداتها المليون مشاهدة في 6 أيام، تحكي قصة 3 شباب قضوا حياتهم معا منذ الطفولة، حتى قرر "فارس" أن يغادر البلاد بسبب ضيق المعيشة عن طريق الهجرة غير النظامية بواسطة مركب، لكنه يتوفى غرقا في البحر أثناء رحيله.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنه "تم إعداد أغنية فارس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة".

وكلمات الأغنية وفق المصدر ذاته، "تمزج ما بين الفن الشعبي والراب المصري ليصل بذلك إلى مختلف فئات المجتمع".

وتوضح أغنية "فارس"، التي تخاطب الشباب، ما تواجهه أسر ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة في حالة هلاك أبنائهم خلال تلك الرحلة، حسب اللجنة.

وتؤكد على دور الشباب في توعية بعضهم البعض، فضلاً عن دعوتهم إلى عدم الاستسلام لإغراءات سماسرة الهجرة، مع أهمية التمسك بالأمل والاستمرار في محاولة الحصول على فرصة عمل كريمة.

وتمثل الأغنية المرحلة الثانية من الحملة القومية المعنونة بـ "لا للهجرة غير الشرعية" استكمالا لمرحلة أولى عبر عنها الإعلان التليفزيوني الذي شارك فيه الكابتن حازم إمام (لاعب شهير بمصر).

وتمثل مصر -أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوربية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوربية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)