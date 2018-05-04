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منوعات|إسبانيا

شاهد: عملية إنقاذ خطيرة لمتسلقي جبال وسط الثلوج

4/5/2018

نشر الدفاع المدني الإسباني مقطعا مصورا لعملية إنقاذ خطيرة لاثنين من متسلقي الجبال وسط الثلوج في شمال إسبانيا بعد حدوث انهيار جليدي.

ويظهر في المقطع، مروحية تابعة للدفاع المدني في وضع خطير وهي متوقفة في الهواء على ارتفاع منخفض للغاية وتكاد مروحتها العليا تلامس الثلوج المتراكمة.

ويقوم أحد أعضاء فريق الإنقاذ بالنزول من الطائرة فيما يتمدد رجل على الأرض.

وقالت السلطات المحلية إن الانهيار الجليدي دفع اثنين من متسلقي الجليد، يبلغان من العمر 55 و59 عاما، لأكثر من 50 مترا.

وأضافت السلطات أن أحد المتسلقين تعرض لإصابات وكسور متعددة، فيما خرج المتسلق الثاني سليما تماما.

المصدر : رويترز
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