شاهد: مطاردة مثيرة لأوزة اقتحمت ملعب بيسبول

انشغل لاعبو فريقي بيسبول في مدينة ديترويت الأمريكية بمطاردة أوزة برية لجأت إلى الملعب بسبب هطول الأمطار.

وأظهرت لقطات مصورة الأوزة وهي تهبط على أرض الملعب، قبل أن يطاردها عدد من العاملين فيه في محاولة لإخراجها منه. وقالت وسائل إعلام محلية إن العاملين أطلقوا ألعابا نارية لدفع الأوزة لمغادرة أرض الملعب، وهو ما حدث بالفعل.

لكن الأوزة اصطدمت أثناء طيرانها للخروج من الملعب بلوحة مما تسبب في سقوطها في المدرجات.

وبعد عدة دقائق حضرت طبيبة بيطرية قامت بفحص الأوزة ولفها ببطانية قبل أن تأخذها وتطلقها في الغابات المجاورة للاستوديو.