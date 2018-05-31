البث الحي
منوعات

شاهد: فلسطينية تمزج البرمجة والتطريز لتبدع فوانيس رمضان

31/5/2018

جمعت ناريمان أبو عبيد، التي تدرس هندسة الكومبيوتر، بين دراستها وبين حبها للتطريز من أجل إبداع منتجات خشبية مميزة خاصة فوانيس شهر رمضان.

وبدأت ناريمان تعلم التطريز قبل سبع سنوات تقريبا، وبدأت تطرز على الخشب منذ ثلاث سنوات.

وتقول ناريمان أبو عبيد، وهي من دير البلح في قطاع غزة، إنها فكرت في الاستفادة من دراستها لهندسة الكمبيوتر والتطريز عبر استخدام برامج لعمل نماذج لما ترغب في تطريزه.

ولأنها تدرس هندسة الكمبيوتر فإن ناريمان لم تستطع دائما تحمل ضغط العمل مع الدراسة، فاستعانت بأربع فتيات لمساعدتها في مشروعها الصغير الذي يساعدها فيه أشقاؤها دائما.

وتضع ناريمان منتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولها نحو 6900 متابع على صفحتها في موقع انستغرام وحده.

وبالإضافة إلى فوانيس رمضان تشمل منتجات ناريمان لوحات مُطرزة وأثوابا. وتبيع الفانوس الذي على شكل سلسلة مفاتيح بما يوازي نحو 1.4 دولار، فيما قد يصل ثمن الثوب المطرز إلى نحو420 دولارا.

وتحلم الفتاة الفلسطينية بأن يكون لها معرضها الخاص الذي يتسنى لها أن تعرض فيه إبداعاتها وأن تسهم في المحافظة على التراث الفلسطيني.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)