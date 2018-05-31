شاهد: "روبوت صقر" لحماية المطارات في هولندا

تعاني العديد من المطارات وبخاصة القريبة من البحر والأراضي الزراعية، من مشكلة تجمّع الطيور على المدرجات وحول المطار، ويشكل هذا الأمر خطرًا حقيقيًا على سلامة الطيران.

فإذا اصطدام الطائر بمحرك الطائرة قد يؤدي إلى انفجارها، وعلى الرغم من أن هجمات الطيور نادرًا ما تكون كارثية، إلا أنها شائعة خلال الرحلات الجوية التجارية، ويقول الخبراء إن الأضرار المادية تمثل مشكلة تقدر بمليار دولار لقطاع الطيران.

لذا ابتكرت شركة "كلير فلايت سولوشنز" الهولندية حلا جديدا لهذه المشكلة باستخدام التكنولوجيا، إذ طورت طائر آلي "روبوت" على شكل صقر وأطلقت عليه اسم Robird" " يمكن أن يساعد في إبعاد الطيور عن الحركة الجوية ويثنيها عن التعشيش بالقرب من الممرات، أو إفساد المحاصيل الزراعية.

ماذا عن الطيور- الروبوت"؟ مطار أدمنتون الدولي في كندا سيكون "المطار الأول في العالم الذي يدمج مجموعة كاملة من الخدمات الجوية بدون طيار في عمليات المطار اليومية".

وتتحضر السلطات لإطلاق أسراب من الصقور الروبوتية التي يتم التحكم بها عن بعد، ومكلفة بمنع الطيور الحقيقية من التحليق وبناء أعشاش بالقرب من المطار، وهذا الصقر الآلي يشبه في شكله وحجمه ووزنه صقر "الشاهين".

وقال المهندس فيسيل ستراتمان "إنها تحلق وتصرّف وتبدو وكأنها طائر حقيقي لا تستطيع الطيور الأخرى تمييزها عن الصقر الحقيقي. وفي اللحظة التي يبدأ فيها هذا الصقر بالطيران، تدرك الطيور الأضعف أنه أصبح خطرًا عليهم فيغادروا المنطقة على الفور".

وحتى الآن تم نشر Robird في العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مطار أدمونتون الدولي في غرب كندا ومطار ساوثامبتون في جنوب إنجلترا.

ويحتاج النموذج الحالي إلى تجريب بواسطة مشغل مُدرَّب، لكن ستراتمان قال إن الشركة تعمل على إصدار نموذج أكثر استقلالية.

وقال "نريد طائرًا قادرًا في النهاية على اصطياد الطيور بنفسه وإبعادها عن المنطقة بمجرد مراقبة المنطقة من خلال مستشعراته بدلًا من أن يساعدها طيار فعلي."

وتقول الشركة المطورة إنها تطور أيضًا روبوتًا أكبر استنادًا إلى النسر الأصلع في أمريكا الشمالية. ومثل هذا الجهاز سيكون أكثر فعالية في إخافة الطيور الأكبر بكثير، مثل الإوز.

وأضافت الشركة أن روبوتات الطيور الجارحة تشبه تمامًا الصقور والنسور من حيث المظهر والوزن، وتستعمل أجنحتها التي ترفرف بحركة مشابهة للطيور كوسيلة للدفع، ويتم التحكم في حركتها وتحليقها عن بعد بشكل مدروس لتستطيع خداع الطيور بالفعل وإبعادها.