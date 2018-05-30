شاهد: مسلمون أمريكيون يقيمون إفطارا لأيتام سوريين

شارك مسلمون أمريكيون في تنظيم حفل إفطار رمضاني الثلاثاء للأيتام من اللاجئين السوريين بمدينة شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وجرى تنظيم حفل الإفطار بالتعاون ما بين جمعية مسجد السليمية بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في شانلي أورفة.

وأقيم حفل الإفطار في حي "ينيشهر" بمدينة أورفة، بمشاركة بعض الأيتام السوريين في المدينة وأمهاتهم، إذ توجه الجميع بالدعاء إلى الله قبيل الإفطار من أجل وحدة المسلمين.

واعتمد النظام السوري الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وسقط خلالها مئات الآلاف من القتلى، وتسببت في تشريد الملايين، بحسب إحصائيات أممية.