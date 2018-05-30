شاهد: علماء ينجحون في نقل ذاكرة "حلزون" لآخر

قال باحثون في علم الأحياء والأعصاب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، إنهم نجحوا في نقل ذاكرة من حلزون بحري إلى حلزون آخر عبر الحمض النووي الريبوزي RAN.

وفي بحث منشور في مجلة E Neuroالتابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأعصاب، أفاد البروفيسور ديفيد غلانزمان أنه هو وفريقه البحثي، نجحوا في نقل جزيئات من خلايا الدماغ من الحلزونات البحرية المدربة إلى الحلزونات الأخرى التي لم تكن مدربة.

وأضاف "لإجراء هذه العملية قمنا بإخضاع الحلزونات إلى سلسلة من الصدمات الكهربائية البسيطة. هذه الصدمات إذا لمست هذا المخلوق الرخوي على جزء محدد من بشرته فسوف ينكمش ذيله لهدف دفاعي، إلا أنه مع القليل من التدريب امتدت مدة الانكماش من ثانية لخمسين ثانية".

وتابع غلانزمان "ثم قمنا بتشريح أنظمتهم العصبية واستخراج الحمض النووي الريبي RAN من تلك الأجهزة العصبية، ثم قمنا بحلها في محلول وحقناها في الحلزونات الأخرى والقواقع التي لم تتلق الصدمات الكهربائية".

وقال "بعد مرور 24 ساعة اختبرنا ردود الفعل على تلك القواقع ووجدنا أنها أبدت ردود فعل دفاعية تمامًا مثل الحلزونات التي تدربت على الصدمات الكهربائية. فيما يبدو أننا قمنا بنقل ذاكرتها".

ولاحظ العلماء أن سلوك هذه الحلزونات كان شبيهًا بسلوك الحلزونات التي استخرجت منها العينة، والتي خضعت للتدريب، وامتدت ردود فعلها إلى ما يقارب 30 ثانية في المتوسط.

وقال غلانزمان إن النتائج يمكن أن تسفر عن تطورات جديدة ومثيرة لمرضى الزهايمر والخرف بالإضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وتطوير علاجات جديدة أكثر فاعلية لمجموعة متنوعة من اضطرابات الدماغ.

لكن كثيرين داخل المجتمع العلمي يشككون في نتائج غلانزمان ويقولون إن هناك حاجة لمزيد من البحوث.

ويقول غلانزمان إن هذا يرجع إلى أن اكتشافاته تتناقض مع الطريقة التي يعتقد معظم علماء الأحياء أنها تخزن بها الذكريات، وقال "ما نتحدث عنه هو أنواع محددة للغاية من الذكريات".