شاهد: بطولة "دحرجة الجبنة" في بريطانيا

تعني العطل الرسمية في نهاية شهر مايو/أيار، حدثًا واحدًا لسكان مدينة بروكوورث في غلوسترشير البريطانية، وهو منافسة دحرجة الجبنة السنوية على هضبة كوبرز هيل.

أربعة سباقات شارك فيها حتى 25 شخصًا بالغًا الإثنين، ثلاثة سباقات منها للرجال وواحد للسيدات، وتنافسوا فيها على صيد قرص من جبنة دبل غلوستر يبلغ وزنه 8 باوندات على طول 200 متر على هضبة كوبرز هيل.

وعنت الأمطار التي شهدتها المدينة في صباح المنافسة أن الهضبة القاسية ستكون مليئة بالوحل، ما يجعل الركض بشكل مستقيم أصعب حتى على هذه الهضبة.

لكن شيئاً لم يوقف كريس أندرسون، المتدحرج القديم الذي فاز بسباقين من سباقات البطولة الأربعة.

وعنت هذه النتيجة زيادة رصيده من أقراص الجبنة التي تعد جائزة المسابقة إلى 22 قرصاً خلال 14 عامًا شارك فيها في المسابقة، لكنه لن يأكل هذا القرص نظرا لأنه يفضل جبنة التشيدر على الدبل غلوسترشير.

أما في منافسة السيدات، فحققت فلو إيرلي الخبيرة في هذا السباق فوزها الثالث في مسيرتها المهنية بالمركز الأول.