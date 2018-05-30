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شاهد: أربيل الكردية تحيي ليالي رمضان بلعبة "الصينية"

30/5/2018

خلال شهر رمضان، تصبح مدينة أربيل الكردية حية بعد حلول الظلام وتبقى مزدحمة ليلًا، فيتدفق الناس إلى سوقها بعد غروب الشمس لتناول الطعام والتواصل الاجتماعي واللعب حتى ساعات مبكرة.

ويمتلئ مسجد "جليل الحياة" بالأشخاص الذين يأتون لأداء صلاة العشاء. وحالما يؤدون الصلاة يتوجهون إلى سوق المدينة، حيث يتجمع كثيرون في المقاهي بعد الإفطار.

وهناك يحين الوقت للتسلية. وفي بيت للألعاب بجوار السوق يتجمع الناس للعب كل أنواع ألعاب الطاولة والورق.

وتعتبر لعبة الصينية التقليدية الكردية خيارًا شائعًا ويتم لعبها فقط خلال شهر رمضان.

والهدف هو العثور على حجر نرد مخبأ تحت 11 كوبًا. وكل فريق من ثلاثة إلى أربعة رجال يتناوبون على اللعب.

ويتم اكتشاف حجر النرد بتحريك الطبق والشعور بتغييرات طفيفة في الوزن والصوت، أو من خلال دراسة نفسية الخصم.

ويقول عبدالخالق عزت، أحد اللاعبيين، إنها "تنقي رأسك"، ويضيف "ولكن في بعض الأحيان أيضًا تصيبك بالإجهاد والغضب عندما لا يمكنك العثور عليه. هذا هو الحال. إنها لطيفة."

المصدر : أسوشيتد برس
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