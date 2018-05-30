البث الحي
منوعات

بطل "أرطغرل" ينعي "أوزيري" صديقه وزميله بالمسلسل

الفنان أردا أوزيري، فقد حياته قبل أيام، في حادث مروري
الفنان أردا أوزيري، فقد حياته قبل أيام، في حادث مروري
30/5/2018

أعرب الفنان التركي إنغين ألتان، الذي يجسد دور "أرطغرل" بمسلسل "قيامة أرطغرل" عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله في المسلسل الفنان أردا أوزيري، الذي فقد حياته قبل أيام، في حادث مروري.

وتعرض الفنان الراحل (40 عامًا) لحادثة مرورية أثناء قيادته دراجته النارية في طريق عودته إلى منزله فجر الأحد.

وشارك عشرات الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل في مراسم دفنه، في حين نظمت جامعته التي درس بها في إزمير، حفل تأبين شهد مشاركة أصدقائه وآخرين.

ولم يخف بطل "أرطغرل" صدمته من فقد صديقه، فهو صديق طفولته ودراسته، كما عملا سويًا في مسلسل "قيامة أرطغرل".

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال ألتان: "أتمنى الرحمة له، وأعزي العائلة الفنية في تركيا بفقده، حتى الآن لا أصدق ما حصل، وأنا حزين جدًا على فقده".

وجسد أوزيري في مسلسل "قيامة أرطغرل" دور "غوكتوغ"، حيث لفت الأنظار بأدائه رغم أن دوره ليس من الأدوار الأساسية.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)