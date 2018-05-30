بطل "أرطغرل" ينعي "أوزيري" صديقه وزميله بالمسلسل

أعرب الفنان التركي إنغين ألتان، الذي يجسد دور "أرطغرل" بمسلسل "قيامة أرطغرل" عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله في المسلسل الفنان أردا أوزيري، الذي فقد حياته قبل أيام، في حادث مروري.

وتعرض الفنان الراحل (40 عامًا) لحادثة مرورية أثناء قيادته دراجته النارية في طريق عودته إلى منزله فجر الأحد.

وشارك عشرات الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل في مراسم دفنه، في حين نظمت جامعته التي درس بها في إزمير، حفل تأبين شهد مشاركة أصدقائه وآخرين.

ولم يخف بطل "أرطغرل" صدمته من فقد صديقه، فهو صديق طفولته ودراسته، كما عملا سويًا في مسلسل "قيامة أرطغرل".

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال ألتان: "أتمنى الرحمة له، وأعزي العائلة الفنية في تركيا بفقده، حتى الآن لا أصدق ما حصل، وأنا حزين جدًا على فقده".

وجسد أوزيري في مسلسل "قيامة أرطغرل" دور "غوكتوغ"، حيث لفت الأنظار بأدائه رغم أن دوره ليس من الأدوار الأساسية.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.