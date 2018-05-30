الموت يغيّب الفنانة المصرية مديحة يسري عن 97 عاما

غيّب الموت الفنانة المصرية الكبيرة مديحة يسري في ساعة متأخرة من فجر اليوم عن عمر ناهز 97 عامًا، بأحد المستشفيات في القاهرة بعد صراع مع المرض.

وشاركت الفنانة المصرية التي لقبت بـ "سمراء السينما العربية" و"سمراء النيل" و"سمراء الشاشة" في عشرات الأعمال الفنية خلال مسيرة عطاء فني امتدت لنحو 72 عامًا، قدمت خلالها أكثر من 90 فيلمًا، وقامت بالتمثيل أمام أغلب كبار نجوم السينما في الأربعينيات والخمسينيات.

ولدت مديحة –واسمها الحقيقي هنومة خليل حبيب- يوم 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1921 في حي شبرا مصر بمدينة القاهرة، وتلقت تعليمها الأولي في مدرسة الفنون، فتعلمت الرسم والتطريز.

اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها في دور قصير مع محمد عبدالوهاب في فيلم "ممنوع الحب" عام 1942. قدمت أكثر من 50 فيلما في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وهو العصر الذهبي لها.

ونجحت مديحة يسري في تقديم كافة الأدوار التي عرضت عليها، شاركت أيضا في مجال الإنتاج، وأنتجت 18 فيلما عالجت من خلالها قضايا عديدة.

ومن أبرز أفلامها: الأفوكاتو مديحة، أمير الانتقام، لحن الخلود، أقوى من الحب، إني راحلة، بنات حواء، الخطايا، أرض الأحلام، معجزة السماء، كيد النساء، خالد بن الوليد، فاطمة وماريكا وراشيل، حياة أو موت، ياسمين، لا تسألني من أنا، خطيب ماما.

وتعتبر هي والفنانة فاتن حمامة الوحيدتان اللتان مثلتا أمام أربعة من أشهر نجوم الغناء في مصر في القرن العشرين، وهم: محمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ.

تزوجت مديحة يسري في بداية حياتها من المطرب والملحن محمد أمين، وأثمر زواجهما عن تأسيس شركة إنتاج سينمائي، لكنهما انفصلا بعد 4 سنوات، ثم تزوجت من الفنان والإذاعي أحمد سالم، ولم تستمر معه طويلًا.

الفنانة مديحة يسري مع زوجها المطرب والملحن محمد فوزي

تزوجت بعد ذلك من المطرب والممثل محمد فوزي، وساندته في تأسيس شركة الاسطوانات الخاصة به "مصرفون"، وبعد زواجهما اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام، التي أعادت اكتشاف موهبتها، كما أنجبت منه ابنها الوحيد عمرو.

وفي السبعينيات تزوجت من أحد أشهر رجال الصوفية في مصر وهو الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، لمدة ثلاث سنوات فقط ثم انفصلا.

قررت مديحة يسري اعتزال المجال الفني عام 2012 بعد سبعين عامًا من العمل، وهي أطول فترة لفنانة مصرية في العمل.

توفيت مديحة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 30 مايو/آيار 2018 عن عمر ناهز 97 عامًا، وذلك في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة والذي نقلت إليه بعد أن ساءت حالتها الصحية.