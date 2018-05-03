البث الحي
منوعات|ليبيا

شاهد: مسابقة للروبوت لتشجيع الشباب الليبي على الابتكار

3/5/2018

استعرض طلاب من أنحاء ليبيا مهاراتهم في البطولة الوطنية للروبوت التي أُقيمت بالعاصمة طرابلس، السبت، بهدف تشجيع الابتكار ودعم المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتنظم هذه البطولة أو المسابقة "هكسا كونكشن" وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2013 ومتخصصة في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا في ليبيا.

ويأمل منظمو البطولة في أن توفر منصة لبناء كوادر جديدة من مطوري الروبوت يتمتعون بمهارات للمشاركة في مسابقات إقليمية.

وشارك 50 فريقًا و120 مشاركًا في البطولة التي قُسمت إلى ثلاث فئات هي تحدي تتبع المسار، وتحدي جمع الكرات بالروبوت وتحدي السومو للروبوت.

ويشارك كل فريق في واحدة من التحديات الثلاثة وتتلقى الفرق الفائزة دروعًا ومبلغًا بسيطًا من المال.

ويقيّم المحكمون الفرق بناء على تصميم الروبوت وقدرته على إنجاز المهام التي توكل له.

وهناك مدرستان متخصصتان في الذكاء الاصطناعي بليبيا إحداهما في طرابلس والثانية في مدينة مصراتة الساحلية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)