شاهد: مسابقة للروبوت لتشجيع الشباب الليبي على الابتكار

استعرض طلاب من أنحاء ليبيا مهاراتهم في البطولة الوطنية للروبوت التي أُقيمت بالعاصمة طرابلس، السبت، بهدف تشجيع الابتكار ودعم المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتنظم هذه البطولة أو المسابقة "هكسا كونكشن" وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2013 ومتخصصة في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا في ليبيا.

ويأمل منظمو البطولة في أن توفر منصة لبناء كوادر جديدة من مطوري الروبوت يتمتعون بمهارات للمشاركة في مسابقات إقليمية.

وشارك 50 فريقًا و120 مشاركًا في البطولة التي قُسمت إلى ثلاث فئات هي تحدي تتبع المسار، وتحدي جمع الكرات بالروبوت وتحدي السومو للروبوت.

ويشارك كل فريق في واحدة من التحديات الثلاثة وتتلقى الفرق الفائزة دروعًا ومبلغًا بسيطًا من المال.

ويقيّم المحكمون الفرق بناء على تصميم الروبوت وقدرته على إنجاز المهام التي توكل له.

وهناك مدرستان متخصصتان في الذكاء الاصطناعي بليبيا إحداهما في طرابلس والثانية في مدينة مصراتة الساحلية.