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شاهد: عرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة في العالم في مزاد

29/5/2018

من المقرر ُعرض أكبر لؤلؤة من المياه العذبة في العالم في مزاد الخميس القادم في لاهاي بهولندا.

ويطلق على اللؤلؤة اسم (الأسد النائم) بسبب شكلها غير المنتظم.

ويقول البائعون وهم مجموعة تجارية تحمل اسم "جمعية أمستردام للؤلؤ" إن منشأ اللؤلؤة هو الصين وإنها كانت في يوم من الأيام مملوكة لإمبراطورة روسيا الراحلة كاترين الثانية.

وسيكون مزاد يوم الخميس هو الأول منذ 240 عاما الذي تباع فيه لؤلؤة تقدر قيمتها بين 340 ألفا و540 ألف يورو.

ويقول خبير في اللآلئ إن اللؤلؤة فريدة من نوعها لأنها تشكلت بالكامل بفعل عوامل الطبيعة دون أي تدخل بشري. وتشير إحدى أقدم الوثائق عن اللؤلؤة في أرشيف مدينة أمستردام إلى أنها تزن 578 قيراطا.

المصدر : رويترز
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