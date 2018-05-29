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أستراليا تتسلم 3 حفنات تراب من مصر

تسببت الحرب العالمية الأولى في خسائر بشرية كبيرة حيث لقي أكثر من ثمانية ملايين شخص مصرعهم
تسببت الحرب العالمية الأولى في خسائر بشرية كبيرة حيث لقي أكثر من ثمانية ملايين شخص مصرعهم
29/5/2018

أعلنت مصر تسليم أستراليا 3 حفنات ترابية من أراضيها، بناء على طلب حكومي أسترالي، لتكون ضمن معرضها للنصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الأولى (1914-1918) التي شاركت فيها.

وقال بيان للخارجية المصرية (الاثنين) إن قنصل عام مصر في سيدني ياسر عابد، سلم 3 حفنات ترابية من أرض مصر إلى "ديفيد إليوت" وزير المحاربين القدامى بولاية "نيو ساوث ويلز" جنوب شرقي أستراليا.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت "بناء على طلب حكومة الولاية الأسترالية لتكون (الحفنات الثلاث) أحد أهم معروضات التوسعة الجديدة للنصب التذكاري لضحايا الحرب التي تنوي السلطات الأسترالية إجراءها بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى".

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن "الأماكن الثلاثة التي تم الحصول على حفن التراب منها، تشمل كلا من شمال سيناء والعلمين والإسكندرية"، في إشارة لمناطق التي وقعت فيها معارك الحرب العالمية بمصر، والتي شاركت فيها أستراليا إلى جانب قوات الحلفاء.

المصدر : الأناضول
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