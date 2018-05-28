شاهد: مسجد يقبل الزكاة وصدقات رمضان بالعملات الرقمية

ربما لا يعرف معظم المصلين في مسجد بشرق لندن كيفية تداول العملات الرقمية المشفرة.

لكن ذلك لم يثن المسجد الذي يصلون فيه عن قبول الزكاة وصدقات شهر رمضان بتلك العملات ممن يملكونها ويرغبون في دفع زكاة أموالهم أو التصدق بها.

ويقول مسجد رمضان إنه من بين بضع هيئات في العالم تقبل تبرعات خيرية بعملتي البتكوين والإيثريوم الرقميتين على الرغم من الغموض بين رجال الدين بشأن تداول هذه العملات.

وأثار ذلك جدلا بين علماء المسلمين بشأن ما إذا كانت العملات الرقمية مسموحا بتداولها من الناحية الدينية أم لا.

لكن أحد الأئمة في مسجد رمضان قال إنهم يعتبرون البتكوين مثل أي عملة أخرى.

وأطلق المسجد مناشدته خلال شهر الصوم لتوسيع قاعدة المانحين من أجل زيادة الأموال المتوفرة له كي يتمكن من تقديم الخدمات المجتمعية للمسلمين.

وبقبول العملات الرقمية يأمل المسجد في أن يتمكن من جمع تبرعات من مسلمين من دول أخرى إضافة إلى تسهيل الأمر على من يتعاملون بالفعل بالعملات الرقمية ليجدوا مصدرا يقبل مثل تلك المدفوعات.

وقال لوكاز موسيال مستشار تقنية (بلوك تشين) إن هذه العملية تساعد المتبرعين والمسجد الذي يقول إنه في سبيله لمضاعفة التبرعات التي يتلقاها هذا العام إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه استرليني (13305 دولار).

وتقنية (بلوك تشين) هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة (كتل أو "بلوك").