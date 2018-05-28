شاهد: "سبايدر مان" ينقذ طفلا من الموت في باريس

أشادت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس، ببطولة مهاجر من مالي تسلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شمال العاصمة الفرنسية لينقذ طفلا كان متدليا من شرفة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي أظهر تسلق مامادو قاساما بشكل سريع للوصول إلى الطفل وسط تشجيع من المتابعين المرعوبين ووصف بعض الناس الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاما بأنه سبيدرمان حقيقي.

وقال مسؤول بمكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن قصر الاليزيه الرئاسي دعا قاساما للقاء ماكرون صباح اليوم الإثنين.

وقالت هيدالغو على حسابها الرسمي على تويتر" تهانينا لمامادو قاساما على تصرفه الشجاع الذي أنقذ حياة طفل"، وقالت إنها اتصلت به هاتفيا لتشكره.

وأضافت هيدالجو إن قاساما أبلغها أنه وصل من مالي منذ بضعة أشهر وأنه يتمني البقاء في فرنسا.

وقالت " قلت أن لفتته البطولية مثال لكل المواطنين وإن مدينة باريس ستحرص بشكل واضح على دعم جهوده للإقامة في فرنسا".

وسجل أيضا كريستوف كاستانير وزير الدولة الفرنسي والمتحدث السابق باسم الحكومة على تويتر مدى إعجابه بإقدام قاساما على إنقاذ حياة شخص دون أي تفكير في حياته هو.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن قاساما كان يسير بجوار المكان عندما رأي تجمعا أمام المبنى ثم أقدم على المساعدة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "فعلت ذلك لأنه طفل. "تسلقت المبنى. وأحمد الله أنني أنقذته".